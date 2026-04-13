Lafı eğip bükmeyelim! Okan Buruk dün gece sınıfta kaldı, Selçuk İnan ustasını mat etti….

ALİ NACİ KÜÇÜK - Bahanelere sığınmaya gerek yok!

Tebrikler Kocaelispor, tebrikler Selçuk İnan…

Körfez ekibi, ligde Galatasaray’dan iki maçta 4 puan almayı başardı…

İkisini de hak ederek, belli bir oyun planı içinde, hamleleri ile kazandı Selçuk İnan!

Direkten dönen topu, Uğurcan’ın net kurtarışını düşünecek olursak Galatasaray’ın 1 puanı da ucuz kurtardığını söyleyebiliriz!

Zirve yarışında ağır yara alan ve tarihî rakibi ile artık puan farkı tek maça düşen Galatasaray’a gelince!

Buruk’tan yanlış müdahale

İlk yarı 30 dakika sahada olmayan Sane, Jakobs’un kanat bindirmesi, güzel ortası ile tek vuruşla golü attı!

Peki sonrası…Oyunu ilk yarıda rakip sahaya yıkan Galatasaray’da aksayan en temel noktalardan biri Sallai idi!

Aslında maçı koparmak için formül belli idi! Barış 9 numarada yapamıyordu ve Okan Buruk, Sallai’yi kenara alıp Barış’ı kanada atıp İcardi’yi sahaya sürse başka bir final Galatasaraylıları bekleyebilirdi!

Nitekim ilk 4 değişiklik hatalı olup bir de Galatasaray ‘halı saha golünü’ kalesinde görünce! Olanlar oldu…

Okan Buruk, İcardi’yi en geç ve son hamle olarak oyuna sürdü ve Galatasaray takımı sahada çorbaya döndü!

İcardi’nin de maçı çevirmeye ne gücü, ne de arzusu vardı!

Cimbom kontak kapattı

Kimin nerede, ne oynadığı belli olmayan Galatasaray maçı çözemedi!

2. yarıda tek aklımda kalan Sara’nın kaçırdığı net pozisyon! Peki, başka? Yok…

Galatasaray ikinci yarı yine kontak kapattı, Kocaeli Selçuk İnan önderliğinde doğru dokunuşları ile puan aldı!

O yüzden ezcümle Okan Buruk dün gece sınıfta kaldı, Selçuk İnan ustasını mat etti…

Maçın adamı: Selçuk İnan

