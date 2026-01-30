Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 314 antrenöre 45 gün ila 12 ay arasında değişen men cezaları verdi.

İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF'nin bahis soruşturması devam ediyor. Son olarak PFDK, 314 antrenöre 45 gün ila 12 ay arasında men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig dışında profesyonel liglerde görev alan 314 antrenör hakkında bahis eylemi nedeniyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezası verdildiği belirtildi.

TFF, bahis soruşturmasında hakemler, futbolcular, temsilciler ve gözlemcilere de ceza vermişti.

11 antrenör hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 1 antrenör için ise incelemenin ve idari tedbirin devam edeceği aktarıldı.

PFDK kararları için tıklayınız

Haberle İlgili Daha Fazlası