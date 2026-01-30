Anadolu Ajansı
TFF duyurdu: Bahis soruşturmasında 314 antrenöre men cezası
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis soruşturması kapsamında 314 antrenöre 45 gün ila 12 ay arasında değişen men cezaları verdi.
Bahis soruşturması kapsamında PFDK, 314 antrenöre 45 gün ila 12 ay arasında men cezası verdi.
- Son 5 yılda Süper Lig dışında profesyonel liglerde görev yapan 314 antrenör men cezasına çarptırıldı.
- Ceza bahis eylemi nedeniyle verildi.
- 11 antrenör hakkında ceza tayinine yer olmadığına, 1'i için ise incelemenin devam etmesine karar verildi.
İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığındaki TFF'nin bahis soruşturması devam ediyor. Son olarak PFDK, 314 antrenöre 45 gün ila 12 ay arasında men cezası verdi.
TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig dışında profesyonel liglerde görev alan 314 antrenör hakkında bahis eylemi nedeniyle 45 gün-12 ay hak mahrumiyeti cezası verdildiği belirtildi.
11 antrenör hakkında ceza tayinine yer olmadığına karar verilirken, 1 antrenör için ise incelemenin ve idari tedbirin devam edeceği aktarıldı.
