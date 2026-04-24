TFF açıkladı: Şampiyon Bursaspor'a 3 ayrı ihlalden ceza yağdı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Samaspor'u sahasında 5-1 yenerek bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor'a, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) kötü haber geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Bursaspor Kulübü'ne Somaspor maçındaki saha olayları ve usulsüzlükler nedeniyle toplam 446 bin TL para cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), PFDK kararlarını duyurdu. Buna göre; yeşil-beyazlı kulüp, taraftarı önünde 5-1 kazandığı Somaspor maçında yaşanan saha olayları ve usulsüzlükler nedeniyle toplam 446 bin TL para cezası aldı.
İHLALLER VE CEZALAR
Disiplin Kurulu, Bursaspor Kulübü'ne 3 başlık altında çeşitli cezalar verdi. PFDK tarafından kesilen fatura şöyle:
Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması: Eylemin aynı sezon içinde 13'üncü kez tekrarlanması nedeniyle 211 bin TL,
Saha olayları: Taraftarlarının neden olduğu saha olayları gerekçesiyle 110 bin TL,
Usulsüz seyirci: Stadyuma usulsüz seyirci alınması gerekçesiyle 125 bin TL para cezası.
