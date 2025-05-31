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TFF resmen duyurdu! İşte Gökhan Gönül'ün yerine gelen isim

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TFF resmen duyurdu! İşte Gökhan Gönül&#039;ün yerine gelen isim
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Gönül'den boşalan Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevine Egemen Korkmaz'ın getirildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ümit Milli Teknik Direktörlük görevinden ayrılan Gökhan Gönül'ün yerine gelen ismi duyurdu. Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Ümit Milli Takım'ın başına Egemen Korkmaz getirildi.

"YENİ GÖREVİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu, Gökhan Gönül’ün ayrılışı sonrası boşalan Ümit Millî Takım Teknik Direktörlüğü görevine Egemen Korkmaz’ın getirilmesini kararlaştırdı. UEFA Pro Lisans diplomasına sahip olan Korkmaz, antrenörlük kariyerine Denizlispor’da başladı. Daha sonra BB Erzurumspor ve Trabzonspor kulüplerinde yardımcı antrenörlük görevlerini üstlendi. 42 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor’da çalıştığı dönemde 2021/22 sezonunda Süper Lig, 2020/21 sezonunda da Süper Kupa şampiyonluğunu kazandı. Faal futbolculuk kariyerinde, A Millî Takım formasını 9 kez, A2 Millî Takım formasını 1 kez, Ümit Millî Takım formasını 4 kez, U20 Millî Takım formasını 6 kez ve U18 Millî Takım formasını 2 kez giyen Korkmaz, 2001 Akdeniz Oyunları finallerinde mücadele eden Ay-Yıldızlı takımımızın da kadrosunda yer almıştı.

Egemen Korkmaz, Balıkesirspor’da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Kartalspor, Bursaspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe, FC Wil 1900, İstanbul Başakşehir FK ve BB Erzurumspor kulüplerinde oynadı. Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 30 maçta forma giyen Korkmaz, Fenerbahçe ile 1 kez Süper Lig, 1 kez Türkiye Kupası, 1 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı; Trabzonspor ile de 1 defa Türkiye Kupası’nı, 1 defa da Süper Kupa’yı kazandı. Korkmaz, Bursaspor ile 1 kez de TFF 1. Lig şampiyonluğu yaşadı. Türkiye Futbol Federasyonu olarak Egemen Korkmaz’a yeni görevinde başarılar diliyoruz."

"KARİYERİNDE YENİ BİR SAYFA AÇMAK İSTEDİ"

Geçtiğimiz günlerde TFF'nin resmi internet sitesinde, "Gökhan Gönül'e teşekkür ediyoruz" başlığıyla yer alan açıklamada ise Gönül'ün ayrılık kararına dair detaylara yer verilmişti. O açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

"Kariyerinde yeni bir sayfa açmayı planlayan Gökhan Gönül, Ümit Milli Takım Teknik Direktörlüğü görevinden ayrılmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak A Milli Takımımızın formasını 66 kez giyerek unutulmazlar arasına adını yazdıran, profesyonel futbolculuk yaşantısının ardından Ümit Millî Takımımızda görev yapmaya başlayan Gökhan Gönül'e bugüne kadar verdiği katkılar için teşekkür ediyor, yeni kariyerinde başarılar diliyoruz." 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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