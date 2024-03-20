TFF'de istifa depremi! Yaşanan olaylar sonrası görevini bıraktı
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Futbolda yaşanan gerginlikler sonrası istifa geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, 1. Lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya görevinden istifa etti. İşte detaylar...
Futbolda üst üste yaşanan gerginlikler, stad içinde ve dışında yaşanan olaylar beraberinde istifa getirdi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. lig kulüplerinden sorumlu yönetim kurulu üyesi Talat Papatya'nın istifa ettiği öğrenildi.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor