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TFF'de Mesut Özil sürprizi! Mehmet Büyükekşi ile görüştü

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TFF&#039;de Mesut Özil sürprizi! Mehmet Büyükekşi ile görüştü

Spor Haberleri

Fenerbahçe ve Başakşehir'in eski futbolcusu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti.

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Başakşehir'de de forma giymiş olan eski futbolcu Mesut Özil, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi ziyaret etti.

Almanya Milli Takımı'nın Türk asıllı eski futbolcusu Mesut Özil, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'yi makamında ziyaret etti.

TFF'de Mesut Özil sürprizi! Mehmet Büyükekşi ile görüştü - 1. Resim

Riva Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede Özil, Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliğinde 14 Haziran - 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde A Milli Takım için başarı dileklerini iletti.

Ziyaretin sonunda Başkan Büyükekşi, Mesut Özil'e üzerinde isminin yazılı olduğu bir A Milli Takım forması takdim etti.

Düzenleyen:  - Spor
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