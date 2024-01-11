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    TFF'den bir yenilik daha! Türkiye Kupası formatı değişti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Türkiye Futbol Federasyonu, sürpriz bir karar alarak gelecek sezondan itibaren Türkiye Kupası'nın farklı bir formatla oynanacağını duyurdu. İşte detaylar...

    TFF&#039;den bir yenilik daha! Türkiye Kupası formatı değişti
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    TFF, Türkiye Kupası formatında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

    Eleme ve final aşamaları tek maç, grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta oynanacak.

    YENİ TÜRKİYE KUPASI FORMATI NASIL OLACAK?

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonunda Türkiye Kupası'nın yeni formatı ile oynanmasına karar verdi. Sezon başında Şampiyonlar Ligi'nin formatını hazırlayan Hypercube firmasının yaptığı değer artırıcı çalışma sonrasında TFF Yönetim Kurulu'na sunduğu rapor ile şekillenen yeni format eleme turları, grup müsabakaları ve final aşamalarından oluşacak.

    1) Eleme ve final aşamaları tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Grup müsabakaları ise 24 takımın katılımı ile 6 takımlı 4 grupta, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde de uygulanacak olan Swiss Sistem'e göre oynanacak. Mevcut statüdeki eleme turlarında seri başı takımın kendi sahasında oynaması kuralı ise yeni statüde uygulanmayacak.

    TFF'den bir yenilik daha! Türkiye Kupası formatı değişti

    GRUP UYGULAMASINA GEÇİLİYOR

    2) Yeni formatta; gruplara katılım hakkı elde edecek 24 takım lig ve başarı sırasına göre sıralanarak 3 torbaya ayrılacak. Her torbadan 2'şer takım olmak üzere 6 takım bir grubu oluşturacak. Grup içerisinde yer alan her takım A, B ve C torbasından 1'er takım ile olmak üzere toplam 3 maç yapacak. Grup müsabakaları sonucunda ilk 2 sırada yer alan takımlar çeyrek finale yükselecek.

    TFF'den bir yenilik daha! Türkiye Kupası formatı değişti

    3) Önümüzdeki sezon ülkemizi UEFA kupalarında temsil edecek 5 takım doğrudan grup müsabakalarına katılacak. Diğer 19 takım ise eleme turları sonrasında grupta yer alma hakkı elde edecek.

    Diğer detaylar sezon sonunda ilan edilecek Türkiye Kupası Statüsü ile açıklanacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Türkiye Kupası
    Haberler > Spor > TFF'den bir yenilik daha! Türkiye Kupası formatı değişti
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