TFF'den Süper Lig kulüplerine müjde! İbrahim Hacıosmanoğlu'nun ilk hamlesi ortaya çıktı

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Süper Lig'de yapacağı ilk değişim belli oldu. İşte detaylar...

TFF'nin yeni başkanı seçilen İbrahim Hacıosmanoğlu, mazbatasını aldıktan sonra yabancı sınırı hakkında değişikliğe gitmeyi planlıyor.

Seçimden önce açıklamalarda bulunan Hacıosmanoğlu, "Bunun sınırlaması olmaz, niteliği olur. Mevcut haliyle kalmayacak. Kulüplerimizle orta noktayı bulacağız, nitelikli hale götüreceğiz." ifadelerini dile getirmişti.

Bir önceki yönetimin yaptığı açıklamaya göre Süper Lig'in yeni sezonunda en fazla 12 yabancı, bir sonraki sezon ise 11 yabancı ile sözleşme imzalanabilecekti.

Bu durumdan rahatsız olan Hacıosmanoğlu yönetiminin 14 yabancı sınırını devam etmeyi planladığı konuşuluyor.

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU: ADİL YÖNETECEĞİZ

TFF başkanı seçildikten sonra teşekkür konuşması yapan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Kraldan çok kralcı olanlar, her zaman Türk futbolunu yönetmeye çalıştı ama iradesizliklerinden, basiretsizliklerinden, iyi iş olduğunda kendilerine yazdılar, kötü olduğu zaman da bu ülkeye çığır açan Sayın Cumhurbaşkanımıza yazdılar. Biz Türk futbolunu adil yöneteceğiz. Bundan herkes kendine düşen payı alır." açıklamasında bulunmuştu.