25 Aralık 2023 12:23 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 12:25

Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği arasında geçtiğimiz günlerde yapılan toplantının detayları ortaya çıkmaya başladı.

Mevcut 8+3 yabancı sınırından rahatsız olan kulüplerin TFF'den bu konuda değişiklik beklediği iddia edilmişti.

Bu şikayetleri dinleyen TFF'nin yeni sezonda farklı bir formatı devreye geçirmeti planlıyor.

SÜPER LİG'DE YABANCI SINIRI DEĞİŞİYOR

Ajansspor'da geçen habere göre; TFF, yeni sezonda yabancı sınırını 12 yapmayı düşünüyor.

Geniş kadroya en fazla 12 yabancı oyuncu alabilecek kulüpler, ilk 11'de istediği sayıda yabancı oynatabilecek.

Ayrıca TFF'ye bildirilen 30 kişilik kadro 26 olarak sınırlandırılacak.

Öte yandan bu sezon için uygulanan Mavi Kart uygulamasının da kaldırılması gündeme geldi.

TFF GEÇEN SEZON MAVİ KART UYGULAMASINI BAŞLATMIŞTI

Geçen sezon Mavi Kart ile ilgili sürpriz bir karar alan TFF, ''Kulüpler, A Takım listesine yazılan 14 yabancı futbolcuya ilaveten; Türk vatandaşlığı veya mavi kart sahibi olan en fazla 1 futbolcu ile sözleşme imzalayabilir veya tescil ettirebilirler." açıklamasını yapmıştı.