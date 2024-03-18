Trabzon yerel medyası Fenerbahçe maçını 'provokasyon' olarak gördü 'Şapkadan çıkan tavşan'
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Süper Lig'İn 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar geceye damga vurmuştu. Karşılaşmayı manşetlerine taşıyan Trabzon yerel medyası, Fenerbahçeli oyuncuların taraftarları tahrik ettiğini öne sürdü.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenerek zorlu virajdan 3 puanla döndü.
Karşılaşma sonrası orta sahada galibiyet coşkusu yaşayan sarı-lacivertli oyuncular, taraftarların tepkisini çekmişti.
Trabzonsporlu bir taraftar maskeli bir şekilde sahaya inerek Osayi - Samuel'e saldırmak istedi.
Taraftara yumrukla karşılık veren Osayi, sinirlerine hakim olamadı.
Güvenlik görevlileri taraftarla oyuncular arasında çıkan tartışmaları güçlükle önledi.
TRABZON YEREL MEDYASI FENERBAHÇELİ OYUNCULARI SUÇLADI
Olaylı maçı manşetlerine taşıyan Taka, Ekspres, Sonnokta, Günebakış ve Karadeniz gazeteleri Fenerbahçeli oyunculara yüklendi.
KARADENİZ : PROVOKATÖRLER AMACINA ULAŞTI
TAKA: ŞAPKADAN ÇIKAN TAVŞAN
EKSPRES: ŞAPKADAN REZİLLİK ÇIKTI
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