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Haberler > Spor > Trabzon yerel medyası Fenerbahçe maçını 'provokasyon' olarak gördü 'Şapkadan çıkan tavşan'

Trabzon yerel medyası Fenerbahçe maçını 'provokasyon' olarak gördü 'Şapkadan çıkan tavşan'

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Spor Haberleri  / -

Süper Lig'İn 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylar geceye damga vurmuştu. Karşılaşmayı manşetlerine taşıyan Trabzon yerel medyası, Fenerbahçeli oyuncuların taraftarları tahrik ettiğini öne sürdü.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor'u 3-2 yenerek zorlu virajdan 3 puanla döndü.

Karşılaşma sonrası orta sahada galibiyet coşkusu yaşayan sarı-lacivertli oyuncular, taraftarların tepkisini çekmişti.

Trabzonsporlu bir taraftar maskeli bir şekilde sahaya inerek Osayi - Samuel'e saldırmak istedi.

Taraftara yumrukla karşılık veren Osayi, sinirlerine hakim olamadı.

Güvenlik görevlileri taraftarla oyuncular arasında çıkan tartışmaları güçlükle önledi.

Trabzon yerel medyası Fenerbahçe maçını 'provokasyon' olarak gördü 'Şapkadan çıkan tavşan' - 1. Resim

TRABZON YEREL MEDYASI FENERBAHÇELİ OYUNCULARI SUÇLADI

 Olaylı maçı manşetlerine taşıyan Taka, Ekspres, Sonnokta, Günebakış ve Karadeniz gazeteleri Fenerbahçeli oyunculara yüklendi.

KARADENİZ : PROVOKATÖRLER AMACINA ULAŞTI

Trabzon yerel medyası Fenerbahçe maçını 'provokasyon' olarak gördü 'Şapkadan çıkan tavşan' - 2. Resim

TAKA: ŞAPKADAN ÇIKAN TAVŞAN

Trabzon yerel medyası Fenerbahçe maçını 'provokasyon' olarak gördü 'Şapkadan çıkan tavşan' - 3. Resim

EKSPRES: ŞAPKADAN REZİLLİK ÇIKTI

Düzenleyen:  - Spor
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