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    • Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün İngiltere'ye transferini duyurdu! Kasaya girecek ücret belli oldu

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Trabzonspor, Abdülkadir Ömür&#039;ün İngiltere&#039;ye transferini duyurdu! Kasaya girecek ücret belli oldu
    Trabzonspor, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü transfer ettiğini duyurdu.

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladı.

    Karadeniz ekibinden yapılana açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Abdülkadir Ömür’ün, Hull City’ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır" ifadeleri yer aldı.

    Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün İngiltere'ye transferini duyurdu! Kasaya girecek ücret belli oldu

    ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN SATIŞ FİYATI BELLİ OLDU

    Hull  City'nin Abdülkadir Ömür için Trabzonspor'a 2.5 milyon euro bonservis ödeyecek.

    Ayrıca 3.5 yıllık sözleşme imzalayacak olan milli oyuncu için Premier Lig'e çıkılması halinde 2.5 milyon euro bonus daha ödenecek.

    Abdülkadir'in sonraki satışta veya kiralamada kardan %50 pay da Trabzonspor'a verilecek.

    ACUN ILICALI'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

    Geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Ömür'ün transferi için açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir meblağya transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara o potansiyeli var. Trabzonspor içinde yüksek bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz. Trabzonspor'da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha etmedik. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz" demişti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Trabzonspor
    Haberler > Spor > Trabzonspor, Abdülkadir Ömür'ün İngiltere'ye transferini duyurdu! Kasaya girecek ücret belli oldu
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