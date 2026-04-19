Trabzonspor, Fenerbahçe’nin ikramını kaçırmak istemiyor
Geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda ciddi yara alan Trabzonspor, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin puan kaybını avantaja çevirmek istiyor.
- Trabzonspor, galip gelerek hem ikincilik hem de şampiyonluk için ümitlerini artırmak istiyor.
- Ernest Muçi ve Paul Onuachu maç kadrosuna alınacak.
- Gol Krallığı'nda zirvede olan Onuachu'nun yokluğu hissedilmişti.
- Stoper Batagov'un sakatlığı sürüyor.
- Tim Jabol Folcarelli kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak.
- Yönetim, taraftardan tribünleri doldurarak takıma destek vermesini istiyor.
Zirve yarışında bu fırsatı kaçırmak istemeyen bordo mavililer, sahasında Nuri Şahin yönetiminde güzel işlere imza atan Başakşehir’i misafir edecek. Altı maçlık serisi sona eren Fırtına, galip gelip hem ikincilik hem de şampiyonluk için yeniden ümitlerini artırmak amacında.
Trabzonspor'un acı günü: Eski başkan Atay Aktuğ vefat etti
HEP DESTEK TAM DESTEK
Trabzonspor’da tedavileri tamamlanan Ernest Muçi ve Paul Onuachu maç kadrosuna alınacak. Özellikle Gol Krallığı’nda (22) zirvede olan Onuachu’nun yokluğunu fazlasıyla hisseden bordo mavililerde stoper Batagov’un sakatlığı sürerken Tim Jabol Folcarelli de kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak. Yönetim, taraftardan kritik maç öncesinde tribünleri doldurmasını ve takıma sonuna kadar destek vermesini istiyor.
MUHTEMEL KADROLAR
Onana
Pina
Savic
Nwaiwu
Lovik
Oulai
Bouchouari
Zubkov
Ozan Tufan
Mustafa
Augusto
Başakşehir
Muhammed
Onur Bulut
Duarte
Opoku
Operi
Kemen
Umut Güneş
Yusuf Sarı
Shomurodov
Brnic
Bertuğ