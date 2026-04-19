Geçtiğimiz hafta Alanyaspor ile berabere kalarak şampiyonluk yolunda ciddi yara alan Trabzonspor, ikinci sıradaki Fenerbahçe’nin puan kaybını avantaja çevirmek istiyor.

Zirve yarışında bu fırsatı kaçırmak istemeyen bordo mavililer, sahasında Nuri Şahin yönetiminde güzel işlere imza atan Başakşehir’i misafir edecek. Altı maçlık serisi sona eren Fırtına, galip gelip hem ikincilik hem de şampiyonluk için yeniden ümitlerini artırmak amacında.

HEP DESTEK TAM DESTEK

Trabzonspor’da tedavileri tamamlanan Ernest Muçi ve Paul Onuachu maç kadrosuna alınacak. Özellikle Gol Krallığı’nda (22) zirvede olan Onuachu’nun yokluğunu fazlasıyla hisseden bordo mavililerde stoper Batagov’un sakatlığı sürerken Tim Jabol Folcarelli de kart cezalısı olduğu için takımdaki yerini alamayacak. Yönetim, taraftardan kritik maç öncesinde tribünleri doldurmasını ve takıma sonuna kadar destek vermesini istiyor.

Ernest Muçi

MUHTEMEL KADROLAR

Onana

Pina

Savic

Nwaiwu

Lovik

Oulai

Bouchouari

Zubkov

Ozan Tufan

Mustafa

Augusto

Başakşehir

Muhammed

Onur Bulut

Duarte

Opoku

Operi

Kemen

Umut Güneş

Yusuf Sarı

Shomurodov

Brnic

Bertuğ

