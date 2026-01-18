Trabzonspor, Danylo Sikan’ın transferi için Belçika ekibi Anderlecht'ten gelen 3,5 milyon avroluk teklifi kabul etti.

Trabzonspor, on birde düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Danylo Sikan’ın transferi için Belçika ekibi Anderlecht ile yaklaşık 3,5 milyon avro bonservis üzerinden anlaştığı ifade edildi.

SON AŞAMAYA GELİNDİ

Taraflar arasında görüşmelerin son aşamaya girdiği ve transferin kısa süre içinde netlik kazanacağı belirtildi. Trabzonspor genç oyuncuyu, 2024-25 sezonunun ara transfer döneminde Shakhtar Donetsk’ten 4,5 yıllığına transfer etmişti.

