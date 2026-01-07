Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Wolfsberger AC Kulübü ile Chibuike Nwaiwu'nun transferi konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Bordo mavililerden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Chibuike Nwaiwu'nun, kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC kulübü ve oyuncunun kendisi ile anlaşma sağlanmıştır." denildi.

MALİYETİ BELLİ OLDU

Trabzonspor, Wolfsberger AC forması giyen 22 yaşındaki Nijeryalı stoper Chibuike Nwaiwu ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz ekibinden KAP'a yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Chibuike Godfrey Nwaiwu'nun, Kulübümüze kesin transferi konusunda Wolfsberger AC Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; Wolfsberger AC Kulübü'ne, sözleşme fesih bedeli olarak 5.500.000.-EUR 7 (Yedi) taksit halinde ödenecektir." ifadelerine yer verildi.

