SPOR SERVİSİ
Trabzonspor'da son durum: Yabancılar can sıkıyor
Bordo-mavililerde John Lundstram, Denis Dragus, Batista Mendy ve Kazeem Olaigbe gibi yüksek maliyetli ya da beklentilerin altında kalan isimlerin sözleşmelerinin devam etmesi yönetimi zorluyor.
Özetle DinleTrabzonspor'da son durum: Yabancılar can sıkıyor
Kaydet
Spor az önce
Trabzonspor, yeni sezon öncesinde yabancı oyuncu kontenjanı konusunda önemli bir sorunla karşı karşıya.
- Ernest Muçi'nin bonservisi alındı, Noah Saviolo, Ruslan Malinovskyi ve Sidny Lopes Cabral kadroya katıldı.
- John Lundstram'ın satışı zor ve maaşının bir kısmı karşılanarak kiralanabilir.
- Denis Dragus'un yüksek yıllık ücreti takas ihtimalini güçlendiriyor.
- Kazeem Olaigbe'nin kalması zor ve kiralanması söz konusu.
- Batista Mendy ve Mathias Lövik satış listesinde ancak durumları belirsiz.
0:00 0:00
1x
Ernest Muçi'nin bonservisini alan; Noah Saviolo, Ruslan Malinovskyi ve Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni sezon öncesi "yabancı sancısı" var.
Bir yılı olan John Lundstram’ın satışı zor. Maaşının bir kısmı karşılanarak kiralık gidebilir. Denis Dragus’un yıllık ücretinin (1,5 milyon avro garanti) yüksek olması da takas ihtimalini güçlendiriyor.
Konyaspor’unda pay sahibi olduğu Kazeem Olaigbe’nin kalması zor, kiralık gitmesi söz konusu. Batista Mendy ve Mathias Lövik de satış listesinde ancak ne olacakları muamma.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR