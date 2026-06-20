Bordo-mavililerde John Lundstram, Denis Dragus, Batista Mendy ve Kazeem Olaigbe gibi yüksek maliyetli ya da beklentilerin altında kalan isimlerin sözleşmelerinin devam etmesi yönetimi zorluyor.

Ernest Muçi'nin bonservisini alan; Noah Saviolo, Ruslan Malinovskyi ve Sidny Lopes Cabral'ı kadrosuna katan Trabzonspor'da yeni sezon öncesi "yabancı sancısı" var.

Bir yılı olan John Lundstram’ın satışı zor. Maaşının bir kısmı karşılanarak kiralık gidebilir. Denis Dragus’un yıllık ücretinin (1,5 milyon avro garanti) yüksek olması da takas ihtimalini güçlendiriyor.

Denis Dragus

Konyaspor’unda pay sahibi olduğu Kazeem Olaigbe’nin kalması zor, kiralık gitmesi söz konusu. Batista Mendy ve Mathias Lövik de satış listesinde ancak ne olacakları muamma.

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