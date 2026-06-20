72,1 milyar dolar yurt dışında! İşte Türklerin en fazla yatırım yaptığı ülke
128 ülkeye yatırım yapan Türklerin, bu ülkelere yaptığı yatırım tutarı 2025 yılı sonu itibarıyla 72,1 milyar dolara ulaştı. Türklerin en çok yatırım yaptığı ülkeler sıralamasında ise zirveyi 223 yatırım ve 26,1 milyar dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda aldı.
- Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 128 ülkedeki yatırımlarının sermaye pozisyonu 69,2 milyar dolara yükseldi; bu tutar 2024 sonunda 60,1 milyar dolardı ve 1 yılda 9,1 milyar dolar arttı.
- Net yatırım pozisyonuna göre Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışı yatırımları 72,1 milyar dolar oldu.
- Yurt dışındaki Türk yatırımlarına Türkiye'den yapılan ihracat 2025'te %17,4 artarak 10,7 milyar dolara ulaştı.
- Yurt dışındaki yatırımlardan Türkiye'ye yapılan ithalat 2025'te 8,1 milyar dolar olarak kaydedildi.
- Yurt dışı yatırımlarda ilk sırada Hollanda 223 yatırım ve 26,1 milyar dolarlık sermaye pozisyonuyla yer aldı.
- Hollanda'yı 4 yatırım ve 4 milyar 787 milyon dolarlık sermaye pozisyonuyla Jersey bölgesi takip etti.
Ticaret Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen "Yurt Dışı Yatırım Anketi – 2026" sonuçları açıklandı. 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülen anket çalışması, 20 Nisan-15 Mayıs 2026 tarihleri arasında Ticaret Bakanlığı'nın çevrim içi sistemi üzerinden gerçekleştirildi.
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9,1 MİLYAR DOLARLIK ARTIŞ
Ankete göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin 128 ülkedeki yatırımlarındaki sermaye pozisyonu 69,2 milyar dolar seviyesine yükseldi. Söz konusu tutar, 2024 yılı sonunda 60,1 milyar dolar olarak belirlenmişti. Böylece tutar 1 yılda 9,1 milyar dolar arttı.
72,1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM
Yatırımcı ile yurt dışı yatırım arasındaki borç ilişkisinin de dikkate alındığı net yatırım pozisyonuna göre, Türkiye'de yerleşik gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışı yatırımlarının tutarı 72,1 milyar dolar oldu. Anket sonuçlarına göre, yurt dışındaki Türk yatırımlarına Türkiye'den yapılan ihracat 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 10,7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde bu yatırımlardan Türkiye'ye yapılan ithalat ise 8,1 milyar dolar olarak kaydedildi.
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HOLLANDA İLK SIRADA
Bu yatırımlarda ilk sırada, 223 yatırım ve 26,1 milyar dolarlık sermaye pozisyonuyla Hollanda yer buldu. Hollanda'yı 4 yatırım ve 4 milyar 787 milyon dolarlık sermaye pozisyonuyla Jersey bölgesi takip etti. Listede ayrıca Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) 125 yatırım ve 3 milyar 903 milyon dolarlık, ABD 209 yatırım ve 3 milyar 808 milyon dolarlık yatırım tutarıyla öne çıktı.
İHRACAT 10,7 MİLYAR DOLARA ÇIKTI
Anket sonuçlarına göre, yurt dışındaki Türk yatırımlarına Türkiye'den yapılan ihracat 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 17,4 artarak 10,7 milyar dolara ulaştı. Aynı dönemde bu yatırımlardan Türkiye'ye yapılan ithalat ise 8,1 milyar dolar olarak kaydedildi.