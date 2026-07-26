Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, kadro derinliğini artırmak için harekete geçti. Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'dan Mithat Pala ile Bodrum FK'nın genç golcüsü Ali Habeşoğlu'nu kadrosuna katmak için temaslarını hızlandırdı.

Yeni sezon öncesi kadrosunu önemli ölçüde yenileyen Trabzonspor, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar 10 futbolcuyu renklerine bağlayan bordo-mavililer, kadro derinliğini artırmak amacıyla rotasını bu kez Süper Lig ve 1. Lig'e çevirdi. Karadeniz ekibinin gündeminde Çaykur Rizespor forması giyen Mithat Pala ile Bodrum FK'nın genç golcüsü Ali Habeşoğlu bulunuyor.

Ali Habeşoğlu

MİTHAT PALA İÇİN TEMASLAR SÜRÜYOR

Sabah gazetesinin haberine göre Trabzonspor, Çaykur Rizespor'da forma giyen Mithat Pala'nın transferi için girişimlerini sürdürüyor. Kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği ve transferin kısa süre içerisinde sonuçlandırılmasının hedeflendiği aktarıldı.

25 yaşındaki futbolcu, çok yönlü yapısıyla teknik ekibin dikkatini çekiyor. Sağ bek, sol bek ve orta saha mevkilerinde görev yapabilen Mithat Pala'nın bu özelliği, bordo-mavililerin transferdeki öncelikli hedeflerinden biri olmasını sağladı.

Geride kalan sezonda Rizespor formasıyla 35 resmi karşılaşmaya çıkan deneyimli oyuncu, 3 gol ve 3 asistlik katkı verdi.

Mithat Pala

ALİ HABEŞOĞLU DA LİSTEDE

Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Bodrum FK'nın genç forveti Ali Habeşoğlu oldu. 21 yaşındaki golcü, geçtiğimiz sezon sergilediği performansla birçok kulübün radarına girerken, bordo-mavili teknik heyetin de beğenisini kazandı.

Ali Habeşoğlu, geçtiğimiz sezon Bodrum FK formasıyla toplam 47 resmi maçta görev yaptı. Genç forvet bu karşılaşmalarda 14 gol atarken 7 de asist üreterek takımına toplam 21 gole doğrudan katkı sağladı.

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