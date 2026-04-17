Bordo mavililerin sezon başında 5,5 milyon avroya aldığı Nijeryalı oyuncuya talip çok. İngiliz basını, Chelsea’nin 40 milyon avroyu gözden çıkarabileceğini yazdı...

Son iki sezondur genç ve potansiyeli yüksek oyuncuları transfer ederek geleceğin kadrosunu kuran Trabzonspor’a Ada basınından müjdeler geldi. Bordo mavililer sezon başında Fransa Ligue 2 takımı Bastia’dan Christ Oulai’yi 5,5 milyon avroya kadroya katmıştı. Karadeniz ekibinde ortaya koyduğu performansla kısa sürede dünya devlerinin dikkatini çeken Oulai için İngiliz basını Chelsea’nin sezon sonunda kapıyı çalacağını iddia etti.

TRANSFER REKORU OLACAK

Fildişi Sahili ile Dünya Kupası’nda da yer almaya hazırlanan 20 yaşındaki oyuncu için Premier Lig’den Bournemouth ve Brighton takımlarının da pusuda olduğu belirtilen haberde Chelsea’nin en ciddi alıcı olduğu ifade edildi. Sports Boom’da yer alan haberde Trabzonspor’un beklentisinin 40 milyon avro olduğunun altı çizilirken, Chelsea’nin bu bedeli karşılamaya hazır olduğu yazıldı. Eğer satış gerçekleşirse Türk futbol tarihinde satış rekoru kırılacak.

2 GOL, 4 ASİST

Trabzonspor formasıyla bu sezon toplam 23 maça çıkan Christ Oulai, iki gol atarken dört de asist yaptı. Fildişili yıldız bu maçların 21’ine ilk on birde çıktı.

Haberle İlgili Daha Fazlası