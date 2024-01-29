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    • Tugay Kerimoğlu geri döndü! Sportif direktör olarak hizmet verecek

    Türk futbolunun efsane isimlerinden Tugay Kerimoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekiplerinden Miracle Değirmenlik Spor Kulübü ile anlaşmaya vardı.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tugay Kerimoğlu geri döndü! Sportif direktör olarak hizmet verecek
    Tugay Kerimoğlu, Kıbrıs, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) futbol takımlarından Miracle Değirmenlik Spor Kulübü'nün sportif direktörü oldu.

    Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti futbol takımlarından Miracle Değirmenlik Spor Kulübü, sportif direktörlük pozisyonu için eski milli futbolcu Tugay Kerimoğlu ile anlaşma sağladı. Kulüp Başkanı Hakan Törehan ile görüşen Kerimoğlu, yarın KKTC'ye gidecek. Son görüşmenin ardından resmi imzayı atacak olan Tugay Kerimoğlu, ardından görevine başlayacak.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tugay KerimoğluKıbrıs
    Haberler > Spor > Tugay Kerimoğlu geri döndü! Sportif direktör olarak hizmet verecek
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