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Türkiye-Hollanda maçının hakemi Fransız Clement Turpin

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Türkiye-Hollanda maçının hakemi Fransız Clement Turpin

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye'nin Hollanda maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Türkiye'nin çeyrek finaldeki Hollanda maçını yönetecek hakem belli oldu.

İŞTE TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ

Türkiye-Hollanda maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Felix Zwayer olurken, mücadelenin VAR koltuğunda ise Jerome Brisard oturacak.

Türkiye-Hollanda maçının hakemi Fransız Clement Turpin - 1. Resim

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya'nın başkenti Berlin'de 6 Temmuz cumartesi akşamı Türkiye ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final mücadelesi Türkiye saati ile saat 22.00'de.

Türkiye-Hollanda maçının hakemi Fransız Clement Turpin - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Türkiye - Hollanda maçının hakemi olan Clement Turpin'in istatistikleriCumhurbaşkanı Erdoğan Milli Takım'a destek için Almanya'ya gidiyor
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