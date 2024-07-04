Türkiye-Hollanda maçının hakemi Fransız Clement Turpin
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye'nin Hollanda maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Türkiye'nin çeyrek finaldeki Hollanda maçını yönetecek hakem belli oldu.
İŞTE TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ
Türkiye-Hollanda maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.
Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Felix Zwayer olurken, mücadelenin VAR koltuğunda ise Jerome Brisard oturacak.
TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?
Almanya'nın başkenti Berlin'de 6 Temmuz cumartesi akşamı Türkiye ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final mücadelesi Türkiye saati ile saat 22.00'de.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi