Türkiye-Hollanda maçının hakemi Fransız Clement Turpin

Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselen Türkiye'nin Hollanda maçını Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Türkiye'nin çeyrek finaldeki Hollanda maçını yönetecek hakem belli oldu.

İŞTE TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇININ HAKEMİ

Türkiye-Hollanda maçını Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin yönetecek.

Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Felix Zwayer olurken, mücadelenin VAR koltuğunda ise Jerome Brisard oturacak.

TÜRKİYE-HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN?

Almanya'nın başkenti Berlin'de 6 Temmuz cumartesi akşamı Türkiye ile Hollanda karşı karşıya gelecek. Avrupa Şampiyonası'ndaki çeyrek final mücadelesi Türkiye saati ile saat 22.00'de.