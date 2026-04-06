Sinop Valisi Mustafa Özarslan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile karşılaşacağı Sinop Şehir Stadı'nda incelemeler yaptı.

Sinop Valisi Mustafa Özarslan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile 18 Nisan'da karşılaşacağı Sinop Şehir Stadı'nda incelemelerde bulundu.

Karşılaşma için statta yürütülen çalışmaları denetleyen Vali Özarslan, yetkililerden bilgi aldı.

Stat içerisi ve çevresindeki incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özarslan, 18 Nisan'ın Sinop açısından tarihi bir gün anlamı taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin en güzel şehirlerinden biri olan Sinop'un 18 Nisan’da ilk kez milli bir müsabakaya ev sahipliği yapacağını vurgulayan Özarslan, "Bundan dolayı Sinop’un spor dostu tüm vatandaşları büyük bir heyecan içerisinde." dedi.

Stattaki hazırlıkların artık son aşamaya geldiğini aktaran Vali Özarslan, böyle önemli bir stadın Sinop'a kazandırılmasında büyük katkıları olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Tüm Sinop halkını maça davet eden Özarslan, şöyle konuştu:

"Stadyumlar sadece spor tesisi değildir. Stadyumlar bir heyecandır, bir birlik, beraberlik, coşkudur. Bu birlik ve beraberliğin coşkusuna ben tüm vatandaşlarımızı 18 Nisan’da ortak olmaya davet ediyorum. Gelsinler bu coşkuya şahit olsunlar. Tarihi bir an. Böyle tarihi anlarda beraber olmak lazım. Bazı anlar vardır ki yalnızlık olmaz. Bu anlarda eşimizle, dostumuzla, kardeşlerimizle, komşularımızla birlikte olmamız lazım. O zaman o günler anlamlı olur. 18 Nisan’da böyle bir gün. Bugünde ne kadar çok olursak o kadar mutlu oluruz. O kadar kadın milli takımımıza güçlü bir destek veririz."

Haberle İlgili Daha Fazlası