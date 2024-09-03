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Türkiye Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu

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Türkiye Kupası&#039;nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu

Spor Haberleri

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Riva Tesisleri'nde gerçeştirildi. İşte 10-11-12 Eylül tarihlerinde oynanacak maçların programı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda ilk tur eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Kupası'nda 1. tur maçları 10-11-12 Eylül tarihlerinde oynanacak.

TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şepik, Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın ve Profesyonel Maç Planlama Müdürü Serkan Karasakaloğlu'nun katılımıyla düzenlenen kura çekimi neticesinde eşleşmeler belirlendi.

10-11-12 Eylül tarihlerinde oynanacak müsabakaların programı daha sonra ilan edilecek.

TÜRKİYE KUPASI 1. TUR ELEME EŞLEŞMELERİ

Şırnak Petrolspor-Kurtalanspor

Bitlis Özgüzeldere-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zapspor

Dersimspor-Adıyaman FK

23 Elazığ FK-12 Bingölspor

Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kars 36

Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor

Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor

Akedaş Epsaş Kahramanmaraş İstiklalspor-Kilis Belediyespor

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol

Çankırı FK-Kırıkkale Futbol

Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor

Zonguldak Kömürspor-Bartınspor

Sinopspor-Düzcespor

Bozüyük Vitraspor-Bursaspor

Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor

Düzenleyen:  - Spor
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