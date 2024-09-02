Fatih Tekke mi, Şenol Güneş mi? Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan yeni teknik direktör için tarih verdi

UEFA Konferans Ligi'ne İsviçre ekibi St. Gallen'e elenerek veda ettikten sonra teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Fatih Tekke ve Şenol Güneş iddialarının gündeme geldiği Trabzonspor'da başkan Ertuğrul Doğan dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Şenol Güneş ile görüştüklerini doğrulayan Doğan, yeni teknik direktör için tarih verdi.

Abdullah Avcı ile yollarını ayıran Trabzonspor'da yeni teknik direktör arayışı devam ediyor. UEFA Konferans Ligi'ne İsviçre ekibi St. Gallen'e elenerek veda ettikten sonra tecrübeli çalıştırıcı Avcı ile sözleşmesini fesheden Trabzonspor'un ligde yüzü gülmedi. Eyüpspor ile berabere kalarak deplasmandan eli boş dönen Trabzonspor için Fatih Tekke ve Şenol Güneş isimleri gündeme geldi.

Başkan Ertuğrul Doğan, yeni teknik direktör transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Doğan, tarih verdi.

A Spor'a konuşan Ertuğrul Doğan'ın sözleri şöyle:

"PERŞEMBE GÜNÜNE KADAR BELLİ OLACAK"

"Teknik direktör adaylarıyla görüşmelerimize devam ediyoruz. Şu an için anlaşılan bir teknik direktör yok. Yeni teknik direktörün perşembe gününe kadar belli olmasını temenni ediyoruz. Yerli de yabancı da olabilir."

"FATİH TEKKE HAYRANIYIM"

"Ben Fatih Tekke hayranıyım. Futbolculuğuna da hayranım. Şenol Güneş'i zaten söylememe gerek yok. Trabzonspor'da şampiyonluk yaşamış çok değerli bir hoca. Bu değerlerimizin tamamına sahip çıkıp, saygı duymalıyız."

ŞENOL GÜNEŞ İLE ASIL GÖRÜŞMEMİZ YARIN

"Şenol Güneş hocamız çok değerli bir hocamız. Gündemimizde yer alıyor. Onunla da görüşmelerimiz devam ediyor. Hocamız hakkında yönetim kurulunun olumlu bir görüşü var. Yönetimin bana verdiği yetki sonrası Şenol Güneş ile telefonda bir görüşmemiz oldu. Bugün de bir kısa görüşme yaptık. Asıl görüşmemiz yarın gerçekleştireceğiz. Bizde gizli saklı bir iş olmaz. Görüşmeler devam ediyor, durum budur."