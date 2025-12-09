Anadolu Ajansı
UEFA açıkladı: Brann-Fenerbahçe maçına Fransız hakem
Temsilcimiz Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında Norveç'in Brann takımı ile oynayacağı karşılaşmayı Fransız hakem Willy Delajod yönetecek.
Fenerbahçe'nin, Brann ile deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Fransız hakem Willy Delajod düdük çalacak.
- Maç, 11 Kasım Perşembe günü TSİ 23.00'te başlıyor.
- Delajod'un yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard yapacak.
- Dördüncü hakem Jeremy Stinat olacak.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nin 6'ncı haftasında 11 Kasım Perşembe günü Norveç ekibi Brann ile deplasmanda oynayacağı mücadelede Fransız hakem Willy Delajod düdük çalacak.
UEFA'nın açıklamasına göre; Brann Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta, Delajod'nun yardımcılıklarını Erwan Finjean ve Valentin Evrard yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise yine Jeremy Stinat olacak.
Karşılaşmada VAR koltuğunda Eric Wattellier, AVAR'da ise Marc Bollengier görev alacak.
