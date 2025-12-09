İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun’dan sonra bir kadro dışı daha. Liderlik beklerken bir anda ligde üçüncü sıraya düşen F.Bahçe’de Brezilyalı stoperin de üstü çizildi.

Lig ve Avrupa’da oynadığı son üç maçtan (Ferencvaros, Galatasaray, Başakşehir) 1-1’lik skorlarla ayrılan Fenerbahçe’de camia yeniden karamsarlığa büründü. Liderlik beklerken Galatasaray ile puan farkının 3’e çıkmasına ve ikinciliğe Trabzonspor’un yükselmesine mani olamayan sarı lacivertlilerde kadro dışı oyunculara bir yenisi daha eklendi; Rodrigo Becao. İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ile başlayan operasyonun son perdesi Brezilyalı yıldız oldu.

YİĞİT EFE’Yİ GEÇEMEDİ

Uzun süredir sakatlıklarla boğuşan ancak eylül ayının sonundan itibaren çalışmalara başlayan Becao bir türlü beklenen seviyeye gelemedi. Brezilyalı oyuncunun form tutamaması üzerine teknik direktör Tedesco da son maçta genç Yiğit Efe’ye forma verdi. Bunun üzerine Becao’nun kaprisleri artınca Tedesco, Brezilyalının biletini kesti. Sarı lacivertli yönetim, hocanın raporu doğrultusunda Becao’yu kadro dışı bırakırken kendisine kulüp bulmasını istedi.

