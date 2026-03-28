Dünya devi Manchester City'nin 'Finansal Fair Play' kurallarını çok kez ihlal ettiği ve bu nedenle 60 puan silme cezası riskiyle karşı karşıya olduğu iddia edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City hakkında çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. İngiliz basını, kulübün Finansal Fair Play (FFP) kurallarını birçok kez ihlal ettiği gerekçesiyle dev bir ceza alma ihtimali olduğunu gündeme getirdi. Verilebilecek olası ceza ise kulübün taraftarını adeta şoke etti.

60 PUANI SİLİNEBİLİR

Manchester City'nin FFP kurallarını 115 kez ihlal ettiği belirtiliyor. Kulüp, suçlu bulunması durumunda tarihinin en ağır yaptırımlarından biriyle karşı karşıya kalabilir.

Yapılan değerlendirmelere göre; City’nin 40 ila 60 puan arasında bir yaptırımla karşılaşabileceği konuşuluyor. Özellikle 60 puanlık olası bir ceza, takımın ligdeki konumunu doğrudan sarsabilecek büyüklükte görülüyor.

KARAR YAZ AYLARINDA ÇIKACAK

Duruşma Aralık 2024'te biterken kararın ise yaz aylarında çıkması bekleniyor. Manchester ekibi iddiaları reddetse de ceza alması halinde hukuk uzmanları 40-60 puan silme cezası öngörüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası