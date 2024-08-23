UEFA'dan Fenerbahçe'ye Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ceza
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe-Lille maçında sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı UEFA'dan ceza geldi. UEFA, sarı lacivertlilere kısmi tribün kapatma cezası verdi.
UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Lille maçında sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı alınan kararı açıkladı. UEFA, Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli kısmi tribün kapatma cezası verdi.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi