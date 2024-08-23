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UEFA'dan Fenerbahçe'ye Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ceza

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA&#039;dan Fenerbahçe&#039;ye Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ceza

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe-Lille maçında sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı UEFA'dan ceza geldi. UEFA, sarı lacivertlilere kısmi tribün kapatma cezası verdi.

UEFA Disiplin Kurulu, Fenerbahçe-Lille maçında sahaya atılan yabancı maddelerden dolayı alınan kararı açıkladı. UEFA, Fenerbahçe'ye 1 yıl ertelemeli kısmi tribün kapatma cezası verdi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye Lille maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle ceza - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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