A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off finalinde Kosova’yı 1-0 mağlup ederek finallere yükselmesinin ardından kalede kritik kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır, duygularını paylaştı.

24 yıl sonra gelen Dünya Kupası biletiyle büyük gurur yaşadığını belirten milli kaleci, "Ben çok mutluyum ve gururluyum. Takım bugün sahada harikaydı, herkes çok iyiydi. Tam 24 yıl sonra yeniden Dünya Kupası'ndayız. Türkiye'nin katıldığı son turnuva olan 2002'de ben henüz 6 yaşımdaydım. Şimdi bu formayla ülkemi o dev sahnede temsil edecek olmak bana inanılmaz bir gurur veriyor" dedi.

"ALLAH YARDIM ETTİ, YAĞMUR YAĞDIRDI"

Yayıncı kuruluşa konuşan ve maçın zorluğuna değinen Uğurcan, saha şartlarının kendilerini zorladığını ifade ederek dikkat çeken bir çıkış yaptı. Kosova’nın zemini bilerek ıslatmadığını öne süren tecrübeli file bekçisi, "Gerçekten çok zor bir maçtı, neticesinde bu bir final ve tek maç üzerinden oynanıyor. Sahanın şartları bizi epey zorladı. Maç içinde 10-15 dakika boyunca dolu yağdı. Bizim kadromuzda çok kaliteli ve teknik oyuncularımız var. Zemin zaten ağırdı, Kosova da bizim pas oyunumuzu bozmak için maç öncesi zemini bilerek ıslatmamıştı... Ama Allah yardım etti, yağmur yağdırdı" sözleriyle geceye damga vurdu.

Haberle İlgili Daha Fazlası