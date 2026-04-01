2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı yenerek Dünya Kupası'na katılım hakkı elde eden A Milli Futbol Takımı'nda oyuncular Kenan Yıldız, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, karşılaşma sonrası açıklamalar yaptı.

"DELİCE DUYGULAR YAŞIYORUZ"

Büyük bir mutluluk yaşadığını ifade eden Kenan Yıldız, "Ne diyeyim, hiç söyleyecek bir şeyim yok. Çok gurur duyuyorum. Her şeyi yaptık bugün. Dünya Kupası'na gideceğiz, iyi şeyler yapacağız. Bu akşam bunu kutlayacağız. Delice duygular yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparak Dünya Kupası'na gitmek istedik. Başardık. Kelimelere sığdıramıyorum bu mutluluğumu. Ben her şeyimi sahada vermeye hazırım. Taraftarımız olmasaydı biz buralara kadar gelemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

"BABA MERAK ETME, ARTIK BOLCA İZLEYECEKSİN"

Dünya Kupası'na gitmeyi sonuna kadar hak ettiklerini belirten Barış Alper Yılmaz, "İlk maçtan beri bunu hak ettik. Çok yetenekli oyuncularımız var. Çok teşekkür ederiz. Hocamız çok iyi bir hoca, gerekli taktikleri veriyor. En büyük hayallerimden biri Dünya Kupası'na gitmekti. Üç gün önce babamla konuştuk; '2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun?' dedim. O zaman 2 yaşındaydım... Bana Türkiye'de hayatın durduğunu söylemişti. Baba merak etme, artık bolca izleyeceksin Dünya Kupası maçlarını. Babama selam söylüyorum..." ifadelerini kullandı.

"AYNI ŞANS BİZE DE NASİP OLDU"

Arda Güler ise "Hasretimizi bitirdik, güzel ülkemize armağan olsun. Belki iyi futbol oynamadık ama oyunun gerekliliklerini yaptık. Çok mutluyuz. Milli Takım ile güzel şeyler yaşamak hepimizin hayali. Bugün de benim için çok özel bir gün. Saha kenarında oyundan çıktıktan sonra heyecanı hissettik. Çok mutluyuz. 2002 Dünya Kupası'nı izlediğimizde tüyler diken diken oluyor. Aynı şans bize de nasip oldu. İnşallah aynı şeyleri, daha güzellerini Allah, bize de yazdırmayı nasip eder. Dünya Kupası'nda kimseyi küçümsemeden, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." dedi.

