2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, karşılaşmanın ardından konuştu.

"ÜLKEMİZİ, MİLLETİMİZİ GURURLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Aktürkoğlu, "Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002'yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002'yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız. Ülkemizi, milletimizi gururlandırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZE ARMAĞAN OLSUN"

Takım içindeki uyuma dikkat çeken Kerem, "Herkes birbiriyle o kadar iyi anlaşıyor ki. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz vardı, bugün başardık. Milletimize armağan olsun." dedi.

"HEPİMİZİN HAYALİYDİ"

Başarılı olmak için turnuvaya gideceklerini kaydeden milli futbolcu, "Dünya Kupası hepimizin hayaliydi. Futbolcu olma hayali kurarken bile Dünya Kupası'nı hayal edersin. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim gibi kaliteli, hak eden bir ülke için her Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Umarım çok başarılı oluruz. Başarmak için oraya gideceğiz." şeklinde konuştu.

