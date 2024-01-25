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Ukrayna'yı Andriy Shevchenko kalkındıracak! Efsane golcü yeni başkan seçildi
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş
Bir zamanlar yıldız golcüsü Andriy Shevchenko, teknik direktörlüğe ara vererek Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı olarak hizmet verecek.
Ukrayna Futbol Federasyonu başkanlığına Andriy Shevchenko seçildi.
Federasyondan yapılan açıklamada, başkent Kiev'de gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday olarak giren Shevchenko'nun başkanlığa seçildiği belirtildi.
TEKNİK ADAMLIĞA ARA VERDİ
Futbolculuk döneminde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea'de birçok şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki Shevchenko, kariyerine son verdikten sonra ise Ukrayna Milli Takımı ve Genoa'da teknik direktörlük görevi üstlendi.
Shevchenko, 111 maçta 48 gol attığı Ukrayna Milli Takımı'nın da en skorer oyuncusu ünvanını elinde bulunduruyor.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi