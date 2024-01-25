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    Ukrayna'yı Andriy Shevchenko kalkındıracak! Efsane golcü yeni başkan seçildi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bir zamanlar yıldız golcüsü Andriy Shevchenko, teknik direktörlüğe ara vererek Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı olarak hizmet verecek.

    Ukrayna&#039;yı Andriy Shevchenko kalkındıracak! Efsane golcü yeni başkan seçildi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ukrayna Futbol Federasyonu başkanlığına Andriy Shevchenko seçildi.

    Federasyondan yapılan açıklamada, başkent Kiev'de gerçekleştirilen kongrede seçime tek aday olarak giren Shevchenko'nun başkanlığa seçildiği belirtildi.

    Ukrayna'yı Andriy Shevchenko kalkındıracak! Efsane golcü yeni başkan seçildi

    TEKNİK ADAMLIĞA ARA VERDİ

    Futbolculuk döneminde Dinamo Kiev, Milan ve Chelsea'de birçok şampiyonluk yaşayan 47 yaşındaki Shevchenko, kariyerine son verdikten sonra ise Ukrayna Milli Takımı ve Genoa'da teknik direktörlük görevi üstlendi.

    Shevchenko, 111 maçta 48 gol attığı Ukrayna Milli Takımı'nın da en skorer oyuncusu ünvanını elinde bulunduruyor.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Andriy ShevchenkoUkrayna
    Haberler > Spor > Ukrayna'yı Andriy Shevchenko kalkındıracak! Efsane golcü yeni başkan seçildi
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