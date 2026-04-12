Union Berlin’de kriz sonrası tarihi karar: Steffen Baumgart ile yollar ayrıldı, Marie-Louise Eta Avrupa’nın en üst düzey erkek liglerinde görev alan ilk kadın teknik direktör olarak göreve getirildi.

Almanya Bundesliga’nın 29. haftasında deplasmanda Heidenheim’a 3-1 mağlup olan Union Berlin’de sular durulmuyor. Alınan ağır yenilginin ardından teknik direktör Steffen Baumgart ile yollarını ayıran başkent ekibi, takımın başına geçici olarak Marie-Louise Eta’yı getirerek hem Almanya hem de Avrupa futbol tarihinde bir ilke imza attı. Bir ilki başaran Eta, "Kulübün bana bu zorlu görevi emanet etmesinden memnunum. Union'un gücü, her zaman olduğu gibi böyle durumlarda tüm kuvvetleri bir araya getirmekti. Ve elbette, takımla birlikte belirleyici puanları alacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AVRUPA VE BUNDESLIGA TARİHİNDE BİR İLK

Union Berlin yönetiminin Baumgart'ın yerine aldığı karar ise futbol kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Bugüne kadar kulübün U19 takımını çalıştıran 34 yaşındaki Marie-Louise Eta, A takımın geçici teknik direktörü olarak atandı.

Bu kritik hamle, Eta'yı yalnızca Bundesliga tarihinde değil, Avrupa'nın en üst düzey erkek futbol liglerinde görev alan ilk kadın teknik direktör unvanına taşıdı. Başarılı çalıştırıcı, Kasım 2023’te de Union Berlin'de Marco Grote ve Nenad Bjelica'nın ekibinde yer alarak Bundesliga'da görev yapan ilk kadın yardımcı antrenör olarak tarihe geçmişti.

