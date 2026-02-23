Dünya rekortmeni Nijeryalı atlet Favour Ofili, kariyerine Türkiye adına devam etmek istediğini açıklayarak dünya atletizm kamuoyunda gündem oldu.

Genç sporcunun bu kararı ülkesinde büyük tepki çekti. Nijerya basınındaki haberlere göre Afrika ülkesindeki Ulusal Spor Komisyonu (NSC), Ofili’nin Türkiye’ye geçmesini engellemek için harekete geçti. Favour Ofili, Dünya Atletizm Federasyonu’na da şikâyet edildi.

SİZİN YÜZÜNÜZDEN!

NSC’nin üst düzey bir yetkilisi “Ofili geçen yıl Ulusal Spor Konseyi tarafından eğitim bursu verilen elit sporcular arasındaydı ve Türkiye’ye geçişi mümkün değil. Başka bir ülke için yarışmak istiyorsa, Eylül 2028’e kadar beklemek zorunda” dedi. 200 metrede ülkesinin en hızlı ismi olan 23 yaşındaki Ofili ise “Her şey sizin beceriksizliğiniz yüzünden. Beni rahat bırakın. Kariyerimi kurtarmak için Türkiye’yi seçtim” diye konuştu.

