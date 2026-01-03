Yedi Grand Slam tekler şampiyonluğu bulunan Venus Williams, Melbourne’de tekrar korta çıkarak Avustralya Açık tarihine geçecek. Deneyimli raket, aldığı özel davetle uzun bir aranın ardından yeniden Grand Slam sahnesinde yer alacak.

45 yaşındaki Venus Williams, Avustralya Açık organizatörlerinden aldığı özel davetle sezonun ilk Grand Slam turnuvasında ana tabloda yer alacak. Bu katılımla birlikte Williams, daha önce 44 yaşında turnuvada oynayan Japon tenisçi Kimiko Date’i geride bırakarak organizasyon tarihinin en yaşlı kadın oyuncusu olacak.

Williams durumla ilgili “Kariyerim açısından çok şey ifade eden bir yere geri dönme fırsatına sahip olduğum için minnettarım” ifadelerini kullandı.

45 yaşındaki Venus Williams, Avustralya Açık organizatörlerinden aldığı özel davetle sezonun ilk Grand Slam turnuvasında ana tabloda yer alacak

MELBOURNE'E GERİ DÖNÜYOR

Son olarak 2021 yılında Avustralya Açık’ta mücadele eden Amerikalı tenisçi, uzun bir aranın ardından Melbourne’e geri dönüyor. Kariyerinde Avustralya Açık’ta 2003 ve 2017 yıllarında final oynayan Williams, Wimbledon’da beş, ABD Açık’ta ise iki kez şampiyonluk yaşadı. Turnuva öncesi hazırlıklarını sürdüren deneyimli raket, 5–11 Ocak tarihleri arasında Yeni Zelanda’da düzenlenecek Auckland turnuvasında korta çıkacak.

Avustralya Açık ise 18 Ocak’ta başlayacak ve 1 Şubat’ta sona erecek.

İLGİLİ HABERLER SPOR Spor kulüpleri 2025 yılında yatırımcılarını üzdü

Haberle İlgili Daha Fazlası