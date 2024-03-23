Vincenzo Montella, A Milli Takım ile bir ilki yaşadı

A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanan hazırlık maçında mağlubiyetle tanıştı. Stefan Kuntz'tan görevi devralan Montella, ilk 4 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ile deplasmanda karşılaştı.

Budapeşte'de oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası göreve gelen Vincenzo Montella, A Milli Takım ile ilk yenilgisini aldı.

İtalyan hoca yönetiminde toplam 5 maça çıkan A Milli Takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Son mağlubiyetini Kuntz yönetiminde Japonya'ya karşı alan milliler, mücadeleyi 4-2 kaybetmişti.

MONTELLA: ÇOK İYİ BİR TEST OLDU

Macaristan - Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Genel performanstan memnun olduğumu söyleyebilirim. Macaristan’ın son maçlarına göre onlara çok az fırsat verdik. Kurgusal oyuna geldiğimizde çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Galler maçına göre sahada çok daha iyi duran bir takımımız vardı. Bizim için çok iyi biri test oldu. Çok tempolu geçen bir maçtı. Maçın sonucu sadece kötü bir pozisyondan doğdu. Aslında rakibin ceza sahasında da ona benzer bir pozisyon yaşandı. Sadece o pozisyondan dolayı kaybettik. Çok fazla gol kaçırdık, futbolda maalesef böyle şeyler olabiliyor, oraya gelip o pozisyonları bulmak ve değerlendirmek gerek." ifadelerini kullandı.