Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Spor > Vincenzo Montella, A Milli Takım ile bir ilki yaşadı

Vincenzo Montella, A Milli Takım ile bir ilki yaşadı

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

A Milli Takım'ın İtalyan teknik direktörü Vincenzo Montella, Macaristan ile oynanan hazırlık maçında mağlubiyetle tanıştı. Stefan Kuntz'tan görevi devralan Montella, ilk 4 maçta yenilgi yüzü görmemişti.

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında Macaristan ile deplasmanda karşılaştı.

Budapeşte'de oynanan mücadelede kazanan 1-0'lık skorla ev sahibi ekip oldu.

Stefan Kuntz'un ayrılığı sonrası göreve gelen Vincenzo Montella, A Milli Takım ile ilk yenilgisini aldı.

İtalyan hoca yönetiminde toplam 5 maça çıkan A Milli Takım, 3 galibiyet, 1 beraberlik ve mağlubiyet aldı.

Son mağlubiyetini Kuntz yönetiminde Japonya'ya karşı alan milliler, mücadeleyi 4-2 kaybetmişti.

Vincenzo Montella, A Milli Takım ile bir ilki yaşadı - 1. Resim

MONTELLA: ÇOK İYİ BİR TEST OLDU

Macaristan - Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Genel performanstan memnun olduğumu söyleyebilirim. Macaristan’ın son maçlarına göre onlara çok az fırsat verdik. Kurgusal oyuna geldiğimizde çok memnun olduğumu söyleyebilirim. Galler maçına göre sahada çok daha iyi duran bir takımımız vardı. Bizim için çok iyi biri test oldu. Çok tempolu geçen bir maçtı. Maçın sonucu sadece kötü bir pozisyondan doğdu. Aslında rakibin ceza sahasında da ona benzer bir pozisyon yaşandı. Sadece o pozisyondan dolayı kaybettik. Çok fazla gol kaçırdık, futbolda maalesef böyle şeyler olabiliyor, oraya gelip o pozisyonları bulmak ve değerlendirmek gerek." ifadelerini kullandı.

 

Düzenleyen:  - Spor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TFF'den Süper Kupa açıklaması! Tarih belli oldu - SporTFF'den Süper Kupa açıklaması! Tarih belli olduFenerbahçe'nin 'ligden çekilme' kararının ateşi Türkiye'yi sarar! Bedeli çok ağır olur - SporBedeli çok ağır olurSkor kötü, oyun iyi! Özel maçta Macaristan'a vurulduk - SporSkor kötü, oyun iyiAttila Szalai'den Türkçe röportaj! Süper Lig'deki şampiyonluk favorisini açıkladı - SporAttila Szalai'den Türkçe röportajMontella oyundan memnun! 'Üzüldüğümüz tek şey skor' - SporMontella oyundan memnun! 'Üzüldüğümüz tek şey skor'Milli Takım'dan tatsız prova! Macaristan'a tek gol yetti - SporMilli Takım'dan tatsız prova!Vicenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy cevabı! 'Problem yokken oluşturmak istiyormuşuz gibi hissediyorum' - SporVicenzo Montella'dan Semih Kılıçsoy cevabı! 'Problem yokken oluşturmak istiyormuşuz gibi hissediyorum'A Milli Takım'ın Macaristan maçı ilk 11'i belli oldu - SporA Milli Takım'ın Macaristan maçı ilk 11'i belli olduBarcelona'da Xavi belirsizliği sürüyor! 'Takımda kalmasını isterim' - SporBarcelona'da Xavi belirsizliği sürüyor! 'Takımda kalmasını isterim'Santos'tan Gedson'a hücum emri! Ofansif aksiyonlarda yer almasını istedi - SporSantos'tan Gedson'a hücum emri! Ofansif aksiyonlarda yer almasını istedi
Sonraki Haber Yükleniyor...