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Milli Takım'dan tatsız prova! Macaristan'a tek gol yetti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Milli Takım&#039;dan tatsız prova! Macaristan&#039;a tek gol yetti

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Takım, EURO 2024 hazırlıkları kapsamında karşılaştığı Macaristan'a 1-0 mağlup oldu. Macaristan'ın golünü 48.dakikada penaltıdan Szoboszlai kaydetti.

EURO 2024 hazırlıkları kapsamında A Milli Takım, Macaristan'ın konuğu oldu. Budapeşte’de bulunan Puskas Arena'da oynanan karşılaşmayı Macaristan, Szoboszlai'nin penaltı golüyle 1-0 kazandı. Macaristan'ın yenilmezlik serisi bu galibiyetle 12 maça çıktı.

Milli Takım'dan tatsız prova! Macaristan'a tek gol yetti - 1. Resim

MİLLİ TAKIM'IN 11'İ

Ay-yıldızlı ekipte, aday kadroya ilk kez davet edilen Can Uzun ve Oğuz Aydın maç kadrosunda da yer aldı. Milliler karşılaşmaya Mert Günok, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Orkun Kökçü, Enes Ünal, Hakan Çalhanoğlu, Rıdvan Yılmaz, Yunus Akgün, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Kenan Yıldız 11'i ile başladı.

ARDA GÜLER SONRADAN DAHİL OLDU

Milli Takım'da Enes Ünal ve Orkun Kökçü'nün yerine 61.dakikada Arda Güler ve Yusuf Yazıcı oyuna girdi.

RIDVAN DEVAM EDEMEDİ

A Milli Takım'da maça ilk 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, 26. dakikada sakatlandı.

Maça devam edemeyen Rıdvan'ın yerine Mert Müldür oyuna dahil oldu.

Milli Takım'dan tatsız prova! Macaristan'a tek gol yetti - 2. Resim

A MİLLİLER MACARİSTAN'DA KALACAK

A Milli Takım, mücadelenin ardından Macaristan'da 3 günlük kamp yaparak Avusturya maçının hazırlıklarını gerçekleştirecek. Avusturya - Türkiye hazırlık karşılaşması 26 Mart Salı günü oynanacak.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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