Vincenzo Montella sosyal medyadan paylaştı! Yeni hedefini açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ay yıldızlıların EURO 2024'te son 16'ya kalmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

A Milli Futbol Takımımız, dün akşam EURO 2024 F Grubu son maçında Çekya ile karşı karşıya geldi. Sahadan 2-1 galibiyetle ayrılan ay yıldızlılar, adını son 16'ya yazdırdı.

Avusturya ile 2 Temmuz'da Leipzig'de karşı karşıya gelecek olan A Milli Futbol Takımının Teknik Direktörü Vincenzo Montella, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"BU SEFER HEDEF ÇEYREK FİNAL OLACAK"

"16 yıllık bir aranın ardından 2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde gruplardan çıkarak, tarihi bir başarı elde çocuklarımızı ve birlikte çalıştığım tüm ekip arkadaşlarımı kutluyorum" diyen Montella, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Oyuncularımız, birlikte geçirdiğimiz 10 aylık süre zarfında birçok önemli işler başardılar ve dün Hamburg’da Çekya’yı yenerek bir kez daha Türk halkının yüzünü güldürmeyi bildiler.

Gruptan çıktıktan sonra üzerimizden kalkan baskı sonrasında, hepimiz bu çocukların kararlı bir şekilde ilerleyebilecek yetenek ve azme sahip olduklarını biliyoruz.

Bugünlük kısa bir aranın ardından, yarından itibaren Avusturya hazırlıklarımıza başlayacağız. Bu sefer hedef çeyrek final olacak."