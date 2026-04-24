Vinicius Junior’ın 'ırkçılık' iddiası için karar: UEFA’dan 6 maç ceza!
Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'ye, Real Madrid maçında Vinicius Junior'a yönelik "ayrımcı davranışı" nedeniyle ceza verdi.
- Gianluca Prestianni'ye 6 maçtan men cezası verilirken; cezanın 3 maçlık bölümü 2 yıl ertelendi.
- Olay, Luz Stadı'nda Real Madrid'in attığı gol sonrası yaşandı. Vinicius Junior, rakip oyuncu Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu hakeme bildirdi.
- Prestianni, soruşturma nedeniyle rövanşta forma giyemedi. UEFA, 6 maçlık cezanın rövanş maçını da kapsadığını duyurdu.
UEFA, şubat ayında oynanan Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu maçında, Real Madrid'in Brezilyalı yıldız Vinicius Junior'ın "ırkçılık" iddiası karara bağlandı. Benfica'nın Arjantinli futbolcusu Gianluca Prestianni'ye "ayrımcı davranış" gerekçesiyle 6 maçtan men cezası verildi.
3 MAÇLIK CEZAYA ERTELEME
Sporx'te yer alan habere göre; İspanyol ekibine karşı rövanşta forma giymeyen, 2 maçta daha cezalı olacak 20 yaşındaki futbolcunun, kalan 3 maçlık cezası 2 yıl ertelendi.
NE OLMUŞTU?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Benfica ile Real Madrid, Luz Stadı'nda karşı karşıya gelmişti. İspanyol ekibini 50'nci dakikada 1-0 öne geçiren golü atan Vinicius Junior, kendisine ırkçı davranışlarda bulunulduğu iddiasıyla saha kenarına gelmişti. Brezilyalı yıldız, Fransız hakem François Letexier'e, rakip takımdan Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu belirtmişti.
Arjantinli oyuncu, ilk maçın ardından başlayan soruşturma nedeniyle rövanşta forma giyememişti. UEFA, 6 maçlık cezaya bu müsabakanın da dahil olduğunu duyurdu.