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    • Volkan Demirel istedi, Acun Ilıcalı kabul etti! Doğukan Sinik Hatayspor'da

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Volkan Demirel istedi, Acun Ilıcalı kabul etti! Doğukan Sinik Hatayspor&#039;da
    Doğukan Sinik, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig ekibi Hatayspor, daha önce Antalyaspor forması da giyen Doğukan Sinik'i Hull City'den kiraladığını açıkladı.

    Trendyol Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, Hull City'den Doğukan Sinik'i sezon sonuna kadar kadrosuna kattığını açıkladı.
    Kulüpten yapılan açıklamada, "Doğukan Sinik Atakaş Hatayspor’umuzda! Tecrübeli sol kanat oyuncusu Doğukan Sinik’in sezon sonuna kadar geçici transferi konusunda kulübü Hull City ile anlaşmaya varılmıştır. Doğukan Sinik’e hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

    Bu sezon Hull City'de 1 maçta süre alan milli futbolcu gol veya asist kaydedemedi.

    Volkan Demirel istedi, Acun Ilıcalı kabul etti! Doğukan Sinik Hatayspor'da

    DOĞUKAN SİNİK HATAYSPOR'DA

    Antalyaspor'daki futboluyla göz dolduran Doğukan Sinik, 2022 ya transfer döneminde Championship ekibi Hull City'ye 4 milyon euro bedelle imza attı.

    Hull City'de 13 maça çıkan Doğukan Sinik, bu maçlarda 1 asist kaydetti.

    Antalyaspor'da ise milli futbolcu 135 maçta 8 kez ağları havalandırıp 13 asist yaptı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Doğukan Sinik
    Haberler > Spor > Volkan Demirel istedi, Acun Ilıcalı kabul etti! Doğukan Sinik Hatayspor'da
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