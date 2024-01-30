Trabzonspor'dan ayrılan Abdülkadir Ömür İngiltere'ye gitti! Forma giyeceği takım açıklandı

Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür, yuvasına veda ediyor. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile anlaşan milli futbolcu bugün İngiltere'ye gitti.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Trabzonspor'dan Abdülkadir Ömür'ü renklerine bağladı.

Bu sabah Türkiye'den ayrılan milli oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmek için İngiltere'ye gitti.

Championship ekibinin 24 yaşındaki oyuncu için 6 milyon euro bonservis ödeyeceği öğrenildi.

(Fotoğraf Sports Digitale hesabından alınmıştır)

ACUN ILICALI'DAN ABDÜLKADİR ÖMÜR AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde Abdülkadir Ömür'ün transferi için açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Abdülkadir Ömür'le temaslarımız sürüyor. Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan sağ olsun çok yardımcı oluyor. Abdülkadir yurt dışında oynamak istiyor, ayrıca Abdülkadir'in çok fazla bir meblağya transfer olacağını düşünüyorum başka takımlara o potansiyeli var. Trabzonspor içinde yüksek bir sonraki satıştan pay ile bu transferi bitirmek istiyoruz. Trabzonspor'da kazansın istiyoruz. Olumlu devam ediyor görüşmeler ama imzayı daha etmedik. Türkiye'den başka transfer düşünmüyoruz" demişti.