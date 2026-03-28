Liverpool'da teknik direktör belirsizliği sürerken İngiliz basını, Xabi Alonso'nun göreve gelmesinin gündemde olduğunu yazdı. İspanyol çalıştırıcının yeni takımına Arda Güler'i de götüreceği iddialar arasında.

Premier Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan ancak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselerek Avrupa'da yoluna devam eden Liverpool'da teknik direktör koltuğu tartışma konusu oldu. Mevcut teknik direktör Arne Slot'un geleceği belirsizliğini korurken, İngiliz basınında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı.

ALONSO ANLAŞMA AŞAMASINDA

İspanyol basınından El Nacional'in derlediği habere göre, Liverpool yönetimi teknik direktörlük görevi için Xabi Alonso ile anlaşma aşamasına geldi. Kulübün kısa süre içinde bu değişimi resmileştirebileceği öne sürülüyor. İddialara göre Alonso'nun gelişi sadece teknik direktör değişikliğiyle sınırlı kalmayacak. 44 yaşındaki çalıştırıcının, yeni yapılanma kapsamında bazı oyuncuları da beraberinde getirmek istediği ifade ediliyor.

LİSTEDE ARDA GÜLER DE VAR

Bu isimlerden biri ise Türk futbolunun genç yıldızı Arda Güler. Haberde, sezon sonunda Mohamed Salah ile yollarını ayırması beklenen Liverpool'un, hücum hattını Arda Güler ile güçlendirmeyi planladığı belirtildi.

Öte yandan Arda Güler'in, Xabi Alonso'nun çalıştığı dönemde en çok güvendiği oyunculardan biri olduğu da vurgulandı. İngiliz ekibinin genç futbolcuyu kadrosuna katmak için yüksek maaş ve ilk 11 garantisi sunmaya hazırlandığı iddia edildi.

MARC PUBILL İDDİASI DA GÜNDEMDE

Alonso'nun transfer listesinde yer alan bir diğer isim ise Marc Pubill. Hali hazırda Atletico Madrid forması giyen 22 yaşındaki savunma oyuncusunun da yeni projede yer almasının istendiği ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası