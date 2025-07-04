Xabi Alonso'dan dikkat çeken karar! Yıldız isim İspanyol devinden ayrılıyor

Teknik direktör Xabi Alonso ile yeni sezona flaş bir başlangıç yapan Real Madrid'de bir ismin daha ayrılığı kesinleşti. Alonso'nun, kadroda düşünmediği yıldız ismin ayrılığına onay verdiği iddia edildi. İşte detaylar...

Teknik direktör Carlo Ancelotti ile yolları ayıran ve boşalan koltuğa Xabi Alonso'yu getiren Real Madrid'de transfer çalışmaları sürüyor. FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda yoluna devam eden İspanyol ekibinde takımdan ayrılacak ve transfer edilecek isimlere dair yeni bilgiler geliyor.

Yeni sezon öncesinde Dean Huijsen, Trent Alexander-Arnold ve Franco Mastantuono transferlerini duyuran İspanyol ekibinde gözler ayrılacak isimlere çevrilirken, flaş bir gelişme yaşandı.

BİR AYRILIK DAHA NETLEŞTİ

Athletic'te yer alan habere göre; Takımın Brezilyalı yıldızı Rodrygo için Real Madrid'den karar çıktı. Hem kulüp hem de Xabi Alonso, Brezilyalı futbolcunun ayrılığına onay verdi.

Rodrygo'nun satışına onay verildiği ve uygun teklif gelmesi halinde transferin gerçekleşebileceği kaydedildi. İddialara göre; yıldız futbolcuyla İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal ilgileniyor.

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SON 3 MAÇTA 23 DAKİKA

Real Madrid formasıyla FIFA Kulüpler Dünya Kupası'ndaki Al Hilal maçına ilk 11'de başlayan Rodrygo, sonraki üç mücadelede sadece 23 dakika süre aldı.

Rodrygo'nun babası ve menajeri Eric Goes'in takımdaki yüksek profildeki isimlerden dolayı oğlunun geri planda kalmasından dolayı zaman zaman şikayette bulunduğu ve Real Madrid'de bu durumun iyi karşılanmadığı ifade edildi.

MADRİD FORMASIYLA 269 MAÇA ÇIKTI

Real Madrid'e 2019'da Brezilya ekibi Santos'tan imza atan Rodrygo, İspanyol devinde forma giydiği 269 maçta 68 gol ve 51 asist kaydetti.