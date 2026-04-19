Kocaeli, Konya’dan sonra dün G.Saray’ın bir golü daha Ankara’da iptal edildi.

ALİ NACİ KÜÇÜK - Gerçekten de “Yapı” var…

Ben artık ne yazık ki bu gerçeğe inanıyorum.

Galatasaray’ı bu sezon şampiyon yapmak istemeyen bir ‘Yapı’ var.

Galatasaray’ın aldığı mağlubiyetlerine bakın.

Mesela Kocaeli deplasmanı, Galatasaray’ın tartışmalı iptal edilen bir golü var.

Konya deplasmanı, Galatasaray’ın iptal edilen tartışmalı golü var.

Dün de skor 3-0’a gelecek iken Galatasaray’ın iptal edilen golü ve onun şoku ile skorun 2-1’e gelmesi var.

Sane tek başına yetti

Şöyle bir sezonda Galatasaray şampiyonluk hedefine ulaşır ise bence en değerli başarıları arasına girer.

Oyuna gelince…

Leroy Sane’nin golü iptal edilse de Alman yıldız, uzun süre sonra Galatasaray’a maç kazandırdı. Hem İcardi’nin hem de Yunus’un golünde oyun zekâsı ve üst düzey futbol becerilerinden bir kesit sundu.

Tabelada İcardi ve Yunus’un adı yazsa da Sane bu galibiyetin gerçek mimarı oldu.

İyiler mutlaka kazanır

Oyunun değil skorun ön planda olduğu haftalara geldik.

Galatasaray, Ankara’dan istediğini aldı. İyi oynadığı anlar da oldu, kötü oynadığı anlar da.

Ancak Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kaldığı sezonda bitime 4 hafta kala puan farkını 4’e çıkardı.

Galatasaray derbiyi de kazanırsa çok değil birkaç gün önce ‘Okan Buruk’ gitmeli diyenler alkışlamak için sıraya girer….

Bekleyelim, görelim.

Çünkü; iyiler mutlaka kazanır.

Maçın adamı: Leroy Sane

Haberle İlgili Daha Fazlası