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    Yeni sol beki Felipe Melo buldu, Vanderlan Galatasaray yolcusu

    Angelino ile yollarını ayırmaya hazırlanan Galatasaray, Brezilya ekiplerinden Palmeiras'ta forma giyen Vanderlan için devreye girdi. Genç yıldız için görüşmelere başlandı.

    Yeni sol beki Felipe Melo buldu, Vanderlan Galatasaray yolcusu
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ara transfer döneminde takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Brezilya pazarına açıldı.

    Palmeiras forması giyen Vanderlan'ı listeye dahil eden Sarı-kırmızılılar, oyuncunun maliyetini soruşturdu.

    Fransa'dan bazı takımlarından ilgilendiği konuşulan 21 yaşındaki sol bek için resmi teklifin yapılması bekleniyor.

    Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız için en az 6 milyon euro bonservis isteneceği konuşuluyor.

    Yeni sol beki Felipe Melo buldu, Vanderlan Galatasaray yolcusu

    FELİPE MELO'YA SORULDU

    Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun da Vanderlan için görüş bildirdiği ortaya çıktı.

    Kariyerine Fluminense'de devam eden 40 yaşındaki Melo, Palmeiras'ta oynadığı dönemde Vanderlan'ın U20 takımında oynadığı ve kendisi hakkında bilgi sahibi olduğu öğrenildi.

    Yeni sol beki Felipe Melo buldu, Vanderlan Galatasaray yolcusu

    Rangers'tan Rıdvan Yılmaz'ı da adaylar arasına dahil eden Galatasaray'ın Vanderlan'ı ikna etmenin yollarını arayacağı belirtildi.

    Avrupa'da oynama hayali olan genç yıldızın ayrılmak istediği öğrenildi.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasarayPalmeiras
    Haberler > Spor > Yeni sol beki Felipe Melo buldu, Vanderlan Galatasaray yolcusu
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