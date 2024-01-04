Yeni sol beki Felipe Melo buldu, Vanderlan Galatasaray yolcusu

4 Ocak 2024 14:10 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 14:12

Ara transfer döneminde takviye yapmaya hazırlanan Galatasaray, Brezilya pazarına açıldı.

Palmeiras forması giyen Vanderlan'ı listeye dahil eden Sarı-kırmızılılar, oyuncunun maliyetini soruşturdu.

Fransa'dan bazı takımlarından ilgilendiği konuşulan 21 yaşındaki sol bek için resmi teklifin yapılması bekleniyor.

Piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösterilen genç yıldız için en az 6 milyon euro bonservis isteneceği konuşuluyor.

FELİPE MELO'YA SORULDU

Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo'nun da Vanderlan için görüş bildirdiği ortaya çıktı.

Kariyerine Fluminense'de devam eden 40 yaşındaki Melo, Palmeiras'ta oynadığı dönemde Vanderlan'ın U20 takımında oynadığı ve kendisi hakkında bilgi sahibi olduğu öğrenildi.

Rangers'tan Rıdvan Yılmaz'ı da adaylar arasına dahil eden Galatasaray'ın Vanderlan'ı ikna etmenin yollarını arayacağı belirtildi.

Avrupa'da oynama hayali olan genç yıldızın ayrılmak istediği öğrenildi.