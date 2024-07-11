Yeşil sahalarda böylesi görülmedi! Polis, futbolcuyu pompalı tüfekle vurdu

Brezilya'da oynanan amatör küme futbol maçında dehşet verici anlar yaşandı. Kavgayı ayıran polis, oyuncuyu ayağından vurdu.

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Son zamanlarda futbol maçlarında yaşanan ilginç olaylara bir yenisi daha eklendi.

Brezilya'da oynanan amatör lig maçı, dehşet verici anlara sahne oldu.

Gremio Anapolis ve Centro Oestes takımları arasında oynanan karşılaşmayı, Oestes 2-1 kazandı.

Maç sonunda gerginlik yaşandı. Mağlubiyeti hazmedemeyen ev sahibi takımının oyuncuları, hakeme ve rakip takıma saldırdı.

"POLİSE DAVA AÇACAĞIZ"

Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru, ortamı sakinleştirmenin en iyi yolunun oyunculardan birini vurmak olduğuna karar verdi ve Gremio kalecisi Ramon Souza'nın bacağına ateş etti.

Kameralara yansıya anlar sporseverleri hayrete düşürdü.

Polisin kullandığı plastik mermi, Souza'yı sakatladı. Kalecinin sağlık durumun iyi olduğu açıklandı.

Brezilya ekibi, kalecisini vurarak yaralayan polise dava açacaklarını duyurdu.