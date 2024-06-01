Yıldırım istedi, Koç bitirdi! Mourinho Fenerbahçe'de

Başkanlık yarışı sarı lacivertlilere dünyanın en başarılı teknik direktörlerinden “The Special One” (Özel biri) lakaplı Jose Mourinho’yu kazandırdı. Portekizli hoca imzaya geliyor...

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Şampiyonluk hasreti yaşayan Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım, Ali Koç’a yeniden rakip olunca yarış kızıştı. Projelerin havada uçuştuğu camiada ilk bomba teknik direktör oldu. Aziz Yıldırım’ın “Jose Mourinho’yu getirelim. Kim kazanırsa kazansın parasını birlikte ödeyelim” sözleri sonrası harekete geçen Ali Koç, Portekizli hocayla anlaştı. Koç’un yetkisiyle Jose Mourinho ile masaya oturan sportif direktör Mario Branco, yaklaşık bir hafta süren görüşmelerin sonunda vatandaşını bir yılı opsiyonlu üç senelik sözleşmeye ikna etti.

WEMBLEY BULUŞMASI

Başkan Ali Koç, telekonferansla görüşmeye dâhil olup, Jose Mourinho’ya projelerini anlattı. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla yeni kurmaylarından Acun Ilıcalı ile birlikte İngiltere’ye giden Ali Koç, Wembley’de oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini Jose Mourinho ile birlikte izleyecek. Resmî imzanın da bu süreçte atılması bekleniyor. Mourinho’nun maliyetiyle ilgili henüz bir bilgi verilmezken, Portekizli teknik adamın yıllık 8 milyon avro alacağı iddia edildi. Mourinho’ya cuma günü Kadıköy’de imza töreni yapılması bekleniyor.

FENER’İN MAÇLARINI İZLEDİ

Uzun süredir Fenerbahçe’nin maçlarını takip eden Jose Mourinho’nun hem takım hem de İstanbul hakkında bilgi topladığı, göreve başlamak için sabırsızlandığı öğrenildi.

O DA ŞAMPİYONLUĞA HASRET

Jose Mourinho, kupa koleksiyoncusu olsa da parlak günleri geride kalmış görünüyor. 2000’lerin başında Porto ile başlayan çıkışı yaklaşık 15 yıl süren Portekizli, son yıllarda çok da başarılı değil. 2021-22’de Konferans Ligi’nde zafere ulaştırdığı Roma’dan kovulduğundan bu yana boşta olan Mourinho, son lig şampiyonluğunu ise 2014-15’te Chelsea ile yaşamıştı.

MOURİNHO’NUN BAŞARILARI

Şampiyonlar Ligi 2 İnter (2009-10), Porto (2003-04)

Premier Lig 3 Chelsea (2004-05, 2005-06, 2014-15)

Serie A 2 İnter (2008-09, 2009-10)

La Liga 1 Real Madrid (2011-12)

UEFA Kupası 1 Porto (2002-03)

Avrupa Ligi 1 M. United (2016-17)

Konferans Ligi 1 Roma (2021-22)

İngiltere Kupası 1 Chelsea (2006-07)

İspanya Kupası 1 Real Madrid (2010-11)

İtalya Kupası 1 İnter (2009-10)

İtalya Süper Kupası 1 İnter (2008-09)

İngiltere Süper Kupa 2 Chelsea (2005-06), ManU (2016-17)

Portekiz Ligi 2 Porto (2002-03, 2003-04)

Portekiz Kupası 1 Porto (2002-03)

Portekiz Süper Kupa 1 Porto (2003-04)

DÜNYADA MANŞET

Fenerbahçe ile Jose Mourinho buluşması futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Corriere dello Sport “Jose Mourinho, Fenerbahçe’nin cazibesine kapıldı” manşetiyle duyururken, Tuttosport “Mourinho, Fenerbahçe’ye ‘evet’ dedi”, Tuttomercato ise “Özel biri, sarı lacivertli takımla anlaşmaya vardı” başlıklarını kullandı. The Sun “Sansasyonel bir dönüşe hazırlanan Jose Mourinho Türk devi Fenerbahçe ile anlaşmanın eşiğinde” manşetini attı.

USLU’DAN YILDIRIM ÇIKIŞ

Aziz Yıldırım’ın kurmaylarından Mahmut Uslu, Ali Koç’un Mourinho ile anlaşmasını, “Seçilmeden teknik direktör getiren adam Aziz Yıldırım” şeklinde yorumladı.