Yıldız isme büyük şok! Lucas Torreira kadrodan çıkarıldı

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı iki kupada da büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Uruguay Milli Takımı, sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın 'viral enfeksiyon' nedeniyle Paraguay maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

3 YIL SONRA DAVET EDİLMİŞTİ

Fotomaç'ın haberine göre yapılan açıklamada, "Lucas Torreira viral enfeksiyon nedeniyle bu akşamki Paraguay maçının kadrosundan çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yıldız futbolcu, Galatasaray'daki performansının ardından 3 yıl sonra ülkesinin milli takımına davet edilmişti.