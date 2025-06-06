Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Yıldız isme büyük şok! Lucas Torreira kadrodan çıkarıldı

Yıldız isme büyük şok! Lucas Torreira kadrodan çıkarıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Yıldız isme büyük şok! Lucas Torreira kadrodan çıkarıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, milli takım kadrosundan çıkarıldı.

Galatasaray'ın bu sezon kazandığı iki kupada da büyük pay sahibi olan yıldız futbolcu Lucas Torreira ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Uruguay Milli Takımı, sarı kırmızılıların yıldız oyuncusu Lucas Torreira'nın 'viral enfeksiyon' nedeniyle Paraguay maçı kadrosuna alınmadığını açıkladı.

3 YIL SONRA DAVET EDİLMİŞTİ

Fotomaç'ın haberine göre yapılan açıklamada, "Lucas Torreira viral enfeksiyon nedeniyle bu akşamki Paraguay maçının kadrosundan çıkarılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yıldız futbolcu, Galatasaray'daki performansının ardından 3 yıl sonra ülkesinin milli takımına davet edilmişti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

1,5 milyon turist bekleniyor! Bayram tatilini fırsat bilenlerin adresi oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de kritik görüşme! Ali Koç ve Mourinho bir araya geliyor - SporKritik görüşme! Ali Koç ve Mourinho bir araya geliyorİntikam planının başrolü Arda Güler! Kimsenin beklemediği anda bombayı patlattılar - Sporİntikam planının başrolü Arda GülerKayserispor'a yeni teknik direktör! Jakirovic koltuğunu devrediyor - SporJakirovic koltuğunu devrediyor! Yeni teknik direktör yoldaFenerbahçe Beko'ya Sertaç Şanlı'dan kötü haber - SporFenerbahçe'ye Sertaç Şanlı'dan kötü haberTrabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımı! Almanlar resmen duyurdu - SporTrabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer çalımıLivakovic'in bu hamlesi Fenerbahçelileri kızdıracak! Galatasaray'a ona verdi - SporLivakovic, Galatasaray'a onay verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...