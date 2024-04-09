Yine dünyanın diline düştük! Türkiye'de son saçmalık

Batı medyası yarıda kalan Süper Kupa finalini flaş haber olarak verdi. “Türkiye’de son saçmalık. Skandal, Icardi 50 saniyede gol attı, Fenerbahçe çekildi” başlıkları atıldı.

Türk futbolu bir kere daha skandalla dünyanın gündemine girdi. Süper Kupa maçında yaşananlar dünya basınının manşetlerini

süsledi.

Daily Mail / İngiltere: “Fenerbahçe, TFF’ye mesaj gönderdi. Galatasaray kupayı kazandı.”

L’Equipe / Fransa: “TFF ile çatışma hâlinde olan Fenerbahçe, Süper Kupa Finali’ni oynamayı reddetti.”

El Desmarque / İspanya: “Türk futbolunda yaşanan son saçmalık. Fenerbahçe tehdidini yerine getirerek 19 yaş altı takımını Galatasaray’a karşı Süper Kupa finaline çıkardı. Maç başladı, 50 saniye sonra İcardi golü attı ve Fenerbahçe sahayı terk etti!”

Bild / Almanya: “TFF’yi protesto eden Fenerbahçe 2. dakikada sahadan çekildi. Kupa iptal!”

ESPN / ABD: “Mauro İcardi 50 saniyede gol attı ve Galatasaray’ın rakibi Fenerbahçe sahadan çekildi. Galatasaray, Türkiye Süper Kupası’nı kazandı.”

Marca / İspanya: “Türkiye’de skandal: Fenerbahçe protesto için Süper Kupa’yı bir dakika sonra terk etti.

YABANCI YAYINCILAR İSYANDA! PARAMIZI GERİ VERİN

Dünyanın en ateşli derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi yabancı televizyonların da ilgisi çekmişti. Ancak maçın yarıda kalmasıyla uluslararası kuruluşlar naklen yayın için ödedikleri parayı geri istedi.

İngiliz SPORTbible, konuyla ilgili yaptığı haberde “Süper Kupa finalinin yayın haklarını satın alan uluslararası kuruluşlar paranın tamamının geri ödenmesini talep etti. Galatasaray galibiyeti kutladıktan sonra, oyuncular kendi arasında antrenman maçı yaptı” ifadelerini kullandı.