Trabzonspor'un eski yıldızı Anastasios Bakasetas'ın Panathinaikos'tan ayrılmaya hazırlandığı öne sürüldü. Yunan basınına göre Süper Lig'e dönüş ihtimali güçlenen tecrübeli futbolcu için en ciddi ilgiyi Başakşehir gösteriyor.

Trabzonspor'un eski yıldızı Anastasios Bakasetas'ın yeniden Süper Lig'e dönmeye hazırlandığı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan haberlere göre, Panathinaikos ile yollarını ayırmaya hazırlanan tecrübeli orta saha oyuncusunun Türkiye'den talipleri bulunurken, en ciddi ilginin Başakşehir'den geldiği iddia edildi.

Trabzonspor ve Alanyaspor formalarıyla Süper Lig'de başarılı performanslar sergileyen 33 yaşındaki Yunan futbolcu, Ocak 2024'te bordo-mavili ekipten ayrılarak Panathinaikos'a transfer olmuştu. Ancak deneyimli oyuncunun Yunanistan macerasının beklenenden erken sona erebileceği konuşuluyor.

Anastasios Bakasetas

YENİ TEKNİK DİREKTÖR KARARINI VERDİ

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Jacob Neestrup'un gelecek sezon planlamasında Anastasios Bakasetas'a yer vermediği öne sürüldü.

Kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunan deneyimli futbolcunun bu gelişmenin ardından kendisine yeni bir takım aramaya başladığı ifade edildi.

Anastasios Bakasetas

BAŞAKŞEHİR İDDİASI GÜNDEM OLDU

Athlosnews'te yer alan habere göre, Bakasetas'a en güçlü ilgiyi gösteren kulüp Trendyol Süper Lig ekiplerinden Başakşehir.

Haberde, teknik direktör Nuri Şahin yönetimindeki İstanbul ekibinin Yunan futbolcuyu kadrosuna katmak istediği ileri sürülürken, transferin gerçekleşmesi için belirli şartların oluşmasının beklendiği aktarıldı. İddiaya göre Başakşehir, Anastasios Bakasetas için Panathinaikos'a bonservis bedeli ödemeyi düşünmüyor.

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