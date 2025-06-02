Yunanistan'da büyük skandal! Türkiye'ye küfür ettiler, Ergin Araman çileden çıktı

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Olympiakos taraftarlarının Türkiye'ye yönelik küfürlü tezahüratlarına sert tepki gösterdi. Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez" dedi.

Yunanistan Ligi play-off final serisi ikinci maçında Panathinaikos, deplasmanda Olympiakos'a 91-83 mağlup oldu. Bu sonuçla ev sahibi ekip seride durumu 1-1'e getirirken, maçın ardından açıklamalarda bulunan Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman neden teknik faul aldığını anlattı.

"HİÇ KİMSE ÜLKEME KÜFÜR EDEMEZ"

Karşılaşma öncesinde ve esnasında yaşanan olayları eleştiren Ergin Ataman, "Bu, spor değil. Bu bir sirk. Burada hiç kimse ülkeme küfür edemez. Bana ya da Panathinaikos'a küfür edebilirler ama Türkiye'ye söyleyemezler. İkinci teknik faul bana bu nedenle verildi" ifadelerini kullandı.

Olympiakos'un çok agresif oynadığını aktaran Ataman, "33 serbest atış kullandılar. Biz ise 17 serbest atış kullandık. Çarşamba günkü üçüncü maçta basketbol oynayacağız. OAKA bir sirk alanı değil. Herkes saygı duyuyor. Agresif oynayacağız ve kazanacağız. Hepsi bu kadar" diye konuştu.

BAŞKAN VE AİLESİ SALONDAN ÇIKARILDI

Öte yandan maçtan önce yaşanan olaylar gerekçesiyle Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos ile ailesi salondan çıkarılmak zorunda kaldı.

Serinin üçüncü maçı, 4 Haziran Çarşamba günü OAKA'da yapılacak.